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RN'den başörtüsü cezası tehdidi

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını açıkladı.

Tanguy, BFMTV kanalında katıldığı programda 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marine Le Pen'in, RN'nin adayı olduğu seçimleri kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulamayı planladıklarını duyuran Tanguy, "İslamcı ideoloji ile kesinlikle mücadele edeceğiz." dedi.

Tanguy, çocukluğunun Paris'in bir banliyösünde geçtiğini ve büyüdüğü sokakların çehresinin zamanla değiştiğini, bu değişimin ne göçmen ne de Müslüman sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirterek başörtülü kadınları hedef gösterdi.

Fransa'da başörtülü kadın sayısındaki artıştan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tanguy, bu durumun "kontrolden çıktığını" ileri sürdü.

Aşırı sağcı milletvekili Tanguy'un açıklamaları, özellikle aşırı solcu siyasiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ülkede kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olamayacak. İki turlu seçimlerin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu da 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Ülkede kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA
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