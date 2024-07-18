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Fransa'da apartman yangını: 7 ölü, 3 yaralı Yangında 'kundaklama' şüphesi

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Fransa'nın Nice şehrinde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının kundaklama olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

- Fransa'da apartman yangını: 7 ölü, 3 yaralı

Yangında "kundaklama" şüphesi

NİCE - Fransa'nın Nice şehrinde bir apartmanda gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın Nice şehrinde işçi sınıfının yaşadığı bir mahalledeki 7 katlı apartmanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alp-Maritimes Valiliğinden yapılan açıklamada, yangında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üç merdiven kullanarak çok sayıda kişiyi kurtardı. Yangına müdahalede 70'den fazla itfaiye personeli ve 25 araç görev aldı. Alevler itfaiyecilerin çabalarıyla saatler sonra söndürüldü.

"1 kişi pencereden atlayarak kurtuldu"

Alpes-Maritimes Valisi Hugues Moutouh yaptığı bir açıklamada, ölü ve yaralıların aynı aileden ve Komor kökenli olduğunu ifade etti. Moutouh, hayatta kalanların dışarıya en yakın olan kişiler olduğunu, 1 kişinin de pencereden atlayarak kurtulduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirterek, "İtfaiyecilerin hızlı müdahalesi daha fazla can kaybını önledi" ifadelerini kullandı. Darmanin ayrıca polis teşkilatının bu korkunç trajedinin nedenlerini araştıracağını belirtti.

Kundaklama şüphesi

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Nice Savcılığı kundaklama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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