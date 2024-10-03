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Yaşlı kadın, akbaba saldırısına uğradı, bazı organlarını kaybetti

Yaşlı kadın, akbaba saldırısına uğradı, bazı organlarını kaybetti
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Fransa'da yaşayan 87 yaşındaki kadın, bahçesine gelen akbabanın saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının, bazı parmakları kesildi.

Fransa'da akbabanın saldırısına uğrayan 87 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Ülkenin güneyindeki Aveyron vilayetine bağlı Verrieres kasabında gerçekleşen olayda yaşlı kadına bahçesinde bulunduğu sırada saldırdı. Dakikalar süren saldırı, yaşlı kadının kolları ve bilekleri ciddi oranda yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kadının tendonlarındaki yaraların iki el parmağını kaybetmesine yol açabileceği belirtildi.Verrieres Belediye Başkanı Jerome Mouries, yaşlı kadının hastane giderlerinin sağlık sigortası tarafından karşılanmadığını, bu nedenle kasaba olarak tedavi masraflarını üstlendiklerini ifade etti.

HER YIL ÇOK FAZLA AKBABA ÜRÜYOR

Mouries, durumu Fransa'da Kuşları Koruma Derneğine (LPO) bildirdiklerini ancak dernek yöneticilerinin "herhangi bir fotoğraf olmadan, bir akbabanın Fransa'da ya da Avrupa'da bir insana saldırdığına inanmalarının mümkün olmayacağını" dile getirdiklerini aktardı.

The Connexion gazetesine göre yaşlı kadının uğradığı saldırının kameralar tarafından kaydedildiğini belirtilirken Mouries, akbabaların kontrol altına alınmasını istedi. LPO verilerine göre Aveyron'da üremeye uygun 850 çift akbaba bulunuyor ve her yıl bu kuşların 500 yavrusu dünyaya geliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel

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