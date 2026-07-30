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Fransa'da 21 vilayette sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi

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Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yangınların sürdüğü Gironde ve Landes vilayetleri dahil, çoğunluğu ülkenin güneyinde bulunan 21 vilayette turuncu alarm verildiğini bildirdi.

Öte yandan 29 vilayette de "yüksek" yangın riski alarmı verilirken Moselle ve Meurthe-et-Moselle vilayetlerinde ise yangın riskinin "çok yüksek" olduğu açıklandı.

Gironde yangını kısmen kontrol altına alındı

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana devam eden, 42 bin hektardan fazla alanın yanmasına ve 220 bini aşkın kişinin tahliyesine yol açan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler kısmen kontrol altına alındı.

Gironde'da A63 otoyolu yeniden trafiğe açılırken Valilik daha önce tahliye edilen 9 kent veya kasabada 84 bin kişinin evlerine dönebileceğini açıkladı.

Öte yandan Var vilayetindeki Brignoles yangını da 130 hektarlık alanı kül ettikten sonra dün gece itibarıyla söndürüldü. Yangına müdahale eden 4 itfaiyeci yaralandı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunda olan Fransa'da bu yıl 116 bin hektar alan yok oldu.

Kaynak: AA
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