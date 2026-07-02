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Fransa'da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması önerildi

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Fransa Sağlık Sigortası Kurumu, tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 2009 yılı ve sonrasında doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını önerdi. Raporda, erken yaşta başlanan tütünün kalıcı bağımlılığa yol açtığı vurgulanırken, İngiltere'nin bu konuda dünyada ikinci ülke olduğu hatırlatıldı.

Fransa'da Sağlık Sigortası Kurumu, 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını önerdi.

Fransa Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın, kalıcı olarak bağımlı olma riskini artırdığı belirtilerek yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün "tütünsüz nesil" oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.

İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.

Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.

Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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