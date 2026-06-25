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Fransa "tarihinin en sıcak gecesini" yaşadı

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Fransa'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana en sıcak gece yaşandı. Ulusal sıcaklık göstergesi 22 dereceye ulaşırken, önceki rekor 21,6 dereceydi. Sıcak hava dalgası eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanları olumsuz etkiliyor.

Fransa'da "hava durumu kayıtlarının alınmaya başladığı 1947'den bu yana en sıcak gece" yaşandı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 30 farklı istasyondan alınan ölçümlerin ortalamasıyla hesaplanan ulusal sıcaklık göstergesi 22 dereceye ulaştı.

22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece 21,6 ile kırılan "en sıcak gece rekoru" bir kez daha kırılmış oldu.

Böylece dün gece, "ülkede hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana ölçülen en sıcak gece" olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapı hizmetlerine hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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