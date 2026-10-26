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Fransa'da 1 ölü 5 yaralı terör saldırısı şüphelisinin gözaltısı sürüyor

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Fransa'da Yvelines ilinde 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Psikiyatri muayenesi sonrası şüphelinin gözaltısının devamına karar verildi; 4 yakınının gözaltısı kaldırıldı.

Fransa'da geçen hafta 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını düzenleyen şüphelinin gözaltı sürecinin devamına karar verildiği bildirildi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı (PNAT) Olivier Christen, Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısının şüphelisi Kevin T'nin durumuna ilişkin başkent Paris'te basın toplantısı düzenledi.

Christen, bir psikiyatrın Kevin T'de halüsinasyon veya sanrı belirtileri görülmediği kanaatine vardığını kaydederek, şüphelide hastaneye yatırılmasını gerektirecek bir hastalık belirtisi olmadığını ifade etti.

Psikiyatrik muayenesinin ardından Kevin T hakkındaki gözaltı kararının devamına karar verildiğini aktaran Christen, şüphelinin 4 yakını hakkındaki gözaltı kararlarının dün kaldırıldığını belirtti.

Christen, Yvelines'deki terör saldırısı sırasında Kevin T'nin 128 kez silahla ateş açtığını söyleyerek, şüphelinin saldırı sırasında yaşananları inkar etmediğini ancak bunu ırkçı saikle yapmadığını ileri sürdüğünü aktardı.

İddia edilenin aksine Kevin T'nin arabasında herhangi bir partiye ait broşürler bulunmadığını söyleyen Christen, şüphelinin gözaltı sürecinin 29 Ekim'e kadar devam edebileceğini kaydetti.

Süreç

Yvelines ilinde 23 Ekim'de Kevin T, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki zanlı Kevin T, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kevin T hakkındaki gözaltı kararı, psikolojik durumunun incelenmesi gerekçesiyle dün askıya alınmıştı. Şüpheli, Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.

Kaynak: AA
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