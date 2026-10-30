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Fransa'da 1 kişinin öldüğü terör saldırısının şüphelisi tutuklandı

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Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının şüphelisi tutuklandı. Paris Mahkemesi'ndeki hakim, şüpheli hakkında terör örgütüyle bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklama kararı verdi.

Fransa'da geçen hafta 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının şüphelisi tutuklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yvelines ilinde 23 Ekim'de gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi Kevin Tessier, dün Paris Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hakim, Tessier'in hakkında terör örgütüyle bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Süreç

Yvelines ilinde komşu kentler Trappes ve La Verriere'de 23 Ekim'de Kevin Tessier, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Tessier, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Tessier'in gözaltındayken verdiği ifadede Müslümanlara, Afrikalılara ve Kuzey Afrikalılara benzeyen kişileri hedef aldığını söylediği bildirilmişti.

Tessier hakkında dün, terör örgütüyle bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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