Macron: İran Saldırılarını Durdurmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın "bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını durdurması gerektiğini" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Pezeşkiyan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Macron, görüşmede, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını durdurmasının, enerji ve sivil altyapıların korunmasının ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesis edilmesinin kaçınılmaz zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ı "gerilimi düşürme yolunun açılması, uluslararası toplumun ülkenin nükleer ve balistik programı ile bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerine ilişkin beklentilerine cevap verecek bir çerçevenin oluşturulması için iyi niyetle müzakereye" çağırdı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak

40 yıllık hegemonyayı milyarder bir bahisçi yıkacak
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz