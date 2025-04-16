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Fransa, Cezayir Büyükelçisini Geri Çağırıyor

Fransa, Cezayir Büyükelçisini Geri Çağırıyor
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir'in 12 Fransız diplomata sınır dışı çağrısının ardından, Cezayir Büyükelçisini geri çağıracaklarını ve Fransa'daki 12 Cezayirli diplomatik personeli sınır dışı edeceklerini açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin bir misilleme hamlesi olarak Cezayir Büyükelçisini geri çağıracağını ve Fransa'da görevli 12 Cezayirli diplomatik personeli sınır dışı edeceğini duyurdu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin bir misilleme hamlesi olarak Cezayir Büyükelçisini geri çağıracağını ve Fransa'da görevli 12 Cezayirli diplomatik personeli sınır dışı edeceğini duyurdu.

Barrot bu açıklamayı Cezayir'in 12 Fransız diplomata 48 saat içinde ülkeyi terk etme çağrısı yapmasının ardından X hesabından yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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