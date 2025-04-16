Fransa, Cezayir Büyükelçisini Geri Çağırıyor

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin bir misilleme hamlesi olarak Cezayir Büyükelçisini geri çağıracağını ve Fransa'da görevli 12 Cezayirli diplomatik personeli sınır dışı edeceğini duyurdu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin bir misilleme hamlesi olarak Cezayir Büyükelçisini geri çağıracağını ve Fransa'da görevli 12 Cezayirli diplomatik personeli sınır dışı edeceğini duyurdu.

Barrot bu açıklamayı Cezayir'in 12 Fransız diplomata 48 saat içinde ülkeyi terk etme çağrısı yapmasının ardından X hesabından yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)