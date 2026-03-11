Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'dan ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık." dedi.

Barrot, konuk olduğu France 2 kanalı ve France Inter radyosunun ortak programında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Barrot, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla azalması ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunarak, dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi için risk taşıdığını vurguladı.

İran'ın bölgedeki tutumunu tamamen değiştirmesi beklentisini dile getiren Barrot, "İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Barrot, seyrüsefer özgürlüğünün deniz hukuku kapsamına girdiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin emniyetini sağlamak için bir misyon oluşturmak istediklerini ifade etti.

Birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın emniyetini sağlamak için uluslararası savunma misyonuna katılmaya ilgi gösterdiğini dile getirdiğini aktaran Barrot, bunlar arasında Avrupa'dan ve bölgeden de ülkeler bulunduğunu söyledi.