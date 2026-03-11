Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'dan ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına onay vermediklerini ve katılmadıklarını açıkladı. Barrot, bölgede askeri gerilimin azalmasını ve İran'dan istikrarsızlaştırıcı tutumunu değiştirmesini bekliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık." dedi.

Barrot, konuk olduğu France 2 kanalı ve France Inter radyosunun ortak programında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Barrot, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla azalması ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunarak, dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi için risk taşıdığını vurguladı.

İran'ın bölgedeki tutumunu tamamen değiştirmesi beklentisini dile getiren Barrot, "İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Barrot, seyrüsefer özgürlüğünün deniz hukuku kapsamına girdiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin emniyetini sağlamak için bir misyon oluşturmak istediklerini ifade etti.

Birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın emniyetini sağlamak için uluslararası savunma misyonuna katılmaya ilgi gösterdiğini dile getirdiğini aktaran Barrot, bunlar arasında Avrupa'dan ve bölgeden de ülkeler bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi