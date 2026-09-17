Frankfurt'ta sıtma nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Almanya'nın Frankfurt kentinde sivrisinek yoluyla bulaşan sıtma nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, kentte sıtmadan ölenlerin sayısı 3 oldu.

Frankfurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havalimanına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Schwanheim semtinde yaşayan bir kişi, sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece Frankfurt'ta sıtma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Geçen ay da Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport'un 6 çalışanında sıtma tespit edilmiş, bunlardan 2'si hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, insanların havalimanına gelen uçaklardan taşınan anofel cinsi sivrisinekler aracılığıyla sıtmaya yakalandığını değerlendiriyor.

Frankfurt Belediyesi, sivrisinek ısırıklarından korunmak amacıyla sprey, uygun kıyafet ve sineklik gibi önlemlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Öte yandan Frankfurt Havalimanı'nda sıtma taşıyan anofel sivrisineklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla sivrisinek tuzakları kuruldu.

Kaynak: AA