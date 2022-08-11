Foxconn Bu Yıl Endonezya'da Elektrikli Araç Endüstrisi Kuracak

CAKARTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Yatırım Bakanı Bahlil Lahadalia Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Taiwan bölgesinden, yaygın olarak Foxconn olarak bilinen teknoloji devi Hon Hai Precision Industry'nin, ülkede elektrikli araç (EV) endüstrisini kurmak için hükümetle ve yerli özel bir şirketle bir anlaşma imzaladığını söyledi. Sanal bir sohbet programında konuşan Lahadalia, "Yatırım süreciyle ilgili olarak, biz (Endonezya ve Foxconn) şu anda bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadar temel atma işlemini başlatmayı planlıyoruz" dedi ve yatırım için mutabakat zaptının geçen ay imzalandığını da sözlerine ekledi. Bakana göre, elektrikli araç endüstrisi muhtemelen Orta Cava eyaletindeki Batang Entegre Sanayi Bölgesi'nde (KIT) kurulacak ve yatırımın değeri tahminen 120 trilyon rupiye (8,11 milyar ABD dolarına) ulaşacak. Bakan, endüstri dahilinde elektrik pilleri ve elektrik tabanlı iki tekerlekli araçların üretileceğini söyledi. Endonezya şu anda daha temiz ve daha yeşil bir enerji kullanımına geçme amacıyla yabancı yatırımcıları bir EV ekosistemi geliştirmeye çağırıyor ve EV'lerin benimsenmesini daha da artırmaya çalışıyor. Lahadalia, Foxconn'un yatırımının Endonezya'nın küresel ölçekte bir elektrikli araç endüstrisi geliştirme arzusunu destekleyeceğini ve ülkeye daha fazla yatırım çekmesinin beklendiğini söyledi.