FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, patlama sonrası yaptığı yayında izleyenleri çileden çıkardı

FOX TV'de Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunan Gülbin Tosun, dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından ana haber bülteninde izleyicinin karşısına geçti. Tosun'un bültenin ilerleyen dakikalarında deprem tatbikatı haberini vermesinin ardından kahkaha atması ise acısı taze olan insanların tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye dünden bu yana İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamaya ağlıyor. Patlama nedeniyle ülke genelinde büyük bir yas tutulurken, FOX Ana Haber'in dünkü yayınında yaşananlar tepkilere neden oldu.

PATLAMANIN SONRASINDA HABERLERİ SUNDU

Dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından FOX TV'de Gülbin Tosun, kameraların karşısına geçti. Tosun bültenin başında İstiklal Caddesi'ndeki gelişmeleri aktarmasının ardından normal akışına devam etti.

TATBİKAT HABERİNDEN SONRAKİ HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Deprem tatbikatı haberine kadar bülteni normal şekilde yürüten Tosun, tatbikat haberinden sonra görüntülerdeki vatandaşların yaptığı yanlışlıkları dile getirerek kahkaha atması nedeniyle büyük tepki gördü. Tosun daha sonra güldüğü için özür diledi.