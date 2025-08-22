Foto Muhabiri Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dünya Fotoğrafçılık Günü 19 Ağustos'ta 79 yaşındayken vefat eden foto muhabiri Garbis Loris Özatay, son yolculuğuna uğurlandı.

Özatay için Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özatay'ın ailesini yanı sıra birçok gazeteci, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve belgesel film ve televizyon yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral katıldı.

Bağlarbaşı Surp Haç Mezarlığı'nda toprağa verilen Özatay, 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1962 yılında amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladı ve kısa süre içinde usta foto muhabiri Ara Güler'le tanışarak, ondan ilham aldı.

Özatay, 1966'da Yeniköy vapuruyla Yeni Galatasaray motorunun çarpışıp batmasını deniz altında fotoğraflamasıyla Türk Haberler Ajansında (THA) çalışma fırsatı buldu.

Renkli fotoğrafçılığı öğrenmek için reklam fotoğrafçısı Sami Güner'in stüdyosunda çalıştıktan sonra 1969'da THA'ya kadrolu olarak işe başlayan Özatay, 1970'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından fotoğraf dalında "Gazetecilik Başarı Ödülü" ile ödüllendirildi.

Özatay, ayrıca 1971'de Ürdün Kralı Tallal'ı Şifa Yurdu Hastanesi'nde çektiği fotoğrafla birinci seçildi ve bu fotoğrafı çekebilmek için hastanede 10 gün bahçıvan olarak çalıştı. Garbis Özatay'ın bu fotoğraf çekimi sonrası Ürdün'e girişi yasaklandı.

Ayrıca Özatay, 1975 yılında "Hayat Mecmuası"nda çalışırken Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesine geçti. Daha sonra Güneş gazetesinde fotoğraf editörü olarak çalıştı. 1990'da Cumhuriyet, 1994'de yeniden Milliyet'te görev aldı.

Milliyet'te "Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye" adlı proje üzerinde çalışan Özatay, proje kapsamında 1995'te "İstanbul'un Yanı Başı Cennet", 1996'da "Tarih Doğa İç İçe, İç Anadolu Bölgesi", 1997-1998 arasında "Tarih Doğa İç İçe Karadeniz ve Ege Bölgesi", 2000 yılında da "Adım Adım GAP" çalışmasıyla projesini tamamladı.

Garbis Loris Özatay, 1996'daki Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak krizi olayında kayalığa bayrak diken SAS komandolarının fotoğrafını çekmeyi başardı. Bu fotoğrafla 1997'de "Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü"nü aldı.

Milliyet gazetesinden 19 yıllık çalışması sonrası ayrılan Özatay, 2024-2025 yılları arasında TGC Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve sürekli basın kartı sahibiydi.