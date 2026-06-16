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Albüm: Çin'in Diejiao Kasabasında Ejderha Teknesi Yarışı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: Çin'in Diejiao Kasabasında Ejderha Teknesi Yarışı Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Çin'in Guangdong eyaletindeki Foshan kentine bağlı Diejiao kasabası, Ejderha Teknesi Festivali kapsamında geleneksel ejderha teknesi yarışı düzenledi. 25 metre uzunluğundaki teknelerle dar ve kıvrımlı nehirde S, C ve L biçimli virajları hızla geçen katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

FOSHAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinin Diejiao kasabası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ejderha Teknesi Festivali'ni ejderha teknesi yarışıyla kutladı.

25 metre uzunluğundaki teknelerle kasabanın dar ve kıvrımlı nehrindeki S, C ve L biçimli virajları hızla geçen katılımcılar, kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: Xinhua
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