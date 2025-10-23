Haberler

Foseptiğe Düşen İki İşçi Hayatını Kaybetti

Foseptiğe Düşen İki İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir hayvan çiftliğinde foseptiğe düşen 1'i Suriye uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, işçileri kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde hayvan çiftliğinde foseptiğe düşen 1'i Suriye uyruklu, 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Kömürkaya köyü Çeşmeler mevkiindeki bir büyükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik yakınındaki hayvan dışkıları için açılan foseptikte çalışma yapan Hasan Hüseyin Aktaş ile kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu işçi çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, AFAD ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarıldı. Suriye uyruklu işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Hüseyin Aktaş ise Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İşçilerin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.