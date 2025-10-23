Foseptiğe Düşen İki İşçi Hayatını Kaybetti

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde hayvan çiftliğinde foseptiğe düşen 1'i Suriye uyruklu, 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Kömürkaya köyü Çeşmeler mevkiindeki bir büyükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik yakınındaki hayvan dışkıları için açılan foseptikte çalışma yapan Hasan Hüseyin Aktaş ile kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu işçi çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, AFAD ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarıldı. Suriye uyruklu işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Hüseyin Aktaş ise Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İşçilerin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.