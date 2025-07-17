Forklift Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde bir mermer atölyesinde forkliftin devrilmesi sonucu sürücü Ali Ayyıldız hayatını kaybetti, yanındaki Mustafa Karahan yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, forkliftin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Dereçiftlik Mahallesi'ndeki bir mermer atölyesinde Ali Ayyıldız'ın kullandığı forklift devrildi. Sürücü ile yanındaki Mustafa Karahan aracın altında kaldı.

İhbar üzerine atölyeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ayyıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karahan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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