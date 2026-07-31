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Foreks yöntemiyle dolandırıcılık soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle yüksek kazanç sağlama vaadiyle 12 kişiyi 850 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle yüksek kazanç sağlama vaadiyle 12 kişiyi 850 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan beyanlar, hesap hareketlerine yönelik MASAK raporu ve vergi başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analiz sonucunda şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alış-satış yaptıklarına ikna edip 850 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Y.K'nin elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan para temin ederek zaman kısıtlaması olmaksızın kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu şekilde 12 mağdura yönelik suç teşkil eden eylem gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 25 şüpheliye yönelik İstanbul, Antalya, Ankara ve Sakarya'daki 21 ev ve 6 iş yerine eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerin tüm mal varlıklarına ve 6 iş yerine mahkeme kararıyla el konulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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