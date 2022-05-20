Foça'daki 19 Mayıs kutlamaları iki gün devam etti - Haberler

Vatan savunmasındaki sayısız genç kahramanla cumhuriyeti birlikte filizlendirdiler. Genç fikirle kurulan ülkemizin, genç nesillerine selam olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.'' dedi.

18 Mayıs Çarşamba günü Yenifoça'da başlayan kutlama programı kapsamında, Fener Alayı ve Grup ''Eskaza'' konseri gerçekleştirildi.

Foça'daki 19 Mayıs Perşembe günü programı çelenk sunma töreniyle başladı. Akşamki Fener Alayı rüzgarlı hava nedeniyle iptal edilirken, gündüz etkinlikleri kapalı spor salonunda ve bando konseri kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, sivil ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

11 Eylül Reha Midilli Spor Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor Foça İlçe Müdürü Emre Şahin; "Büyük fedakarlıklarla kazanılan vatan topraklarımız ve bu vatan toprakları için canlarıyla bedel ödeyen atalarımızı unutmamak için milli birlik ve beraberlik duygularımızın güçlendiği bu bayram gününe sahip çıkalım ve gelecek için elbirliğiyle çalışalım. Unutmayalım ki, birinci görevimiz Türk Bağımsızlığını ve Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır. Bu görev için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.''dedi.

Öğrencilerin, Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi ve ardından Gençliğin Atatürk'e cevabının okumasından sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konusunda düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren okul takımlarına ve öğrencilerine kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.Okullar ve Foça Belediyesi'nin halk oyunları ve dans ekipleri ile Spor Lisesi öğrencilerinin cimnastik gösterileri, coşkuyla izlendi ve alkışlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi, ''19 Mayıs Atatürk'e Doğru Bisiklet Turu'' etkinliği düzenledi.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bando Orkestrası, marşları ve şarkılarıyla bayram kutlamasına coşku kattı.

Bültenler / Güncel