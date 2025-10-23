Haberler

Foça'da Şiddetli Yağış Dereyi Taşırdı, Evleri ve İş Yerlerini Su Bastı

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağışlar sonucunda yollar sulandı ve bazı araçlar mahsur kaldı.

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel
