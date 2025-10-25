Haberler

Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı

Foça'da selde hayatını kaybeden 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracından uzaklaşmaya çalışan Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anlar yer aldı.

  • 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, İzmir'in Foça ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.
  • Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında bulundu.
  • Foça ilçesinde 23 Ekim'de metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.
  • Sel suları Foça ilçesinde derelerin taşmasına ve birçok ev ile iş yerinin su basmasına neden oldu.
  • Bülent Kaptanoğlu, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği sırada aracından indikten sonra sel sularına kapıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ağaçlara tutunmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması yer aldı.

1,5 SATTE 144 KİLOGRAM YARIŞ DÜŞMÜŞTÜ

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
