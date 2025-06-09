Foça'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Foça'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve bir yolcu ağır yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

H.S. (38) yönetimindeki 35 CJR 688 plakalı motosiklet, Gerenköy kavşağında H.Y. K. (33) idaresindeki 45 ARJ 351 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü H.S. ile motosiklette bulunan H.G. (23) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin arından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel
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