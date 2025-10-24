Haberler

Foça'da Kayıp Bülent Kaptanoğlu'nun Gömleği Bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'na ait bir gömlek, arama kurtarma çalışmaları sırasında bulundu. Gömleğin bulunduğu bölgede arama çalışmalarına devam ediliyor.

GÖMLEĞİ BULUNDU

İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, bir erkek gömleği buldu. Ailesinden alınan onayla gömleğin Kaptanoğlu'na ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları gömleğin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
