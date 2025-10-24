Foça'da Kayıp Bülent Kaptanoğlu'nun Gömleği Bulundu

GÖMLEĞİ BULUNDU

İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, bir erkek gömleği buldu. Ailesinden alınan onayla gömleğin Kaptanoğlu'na ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları gömleğin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,