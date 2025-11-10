Haberler

Florida'dan Jamaika'ya Yardım Götüren Uçak Gölete Düştü

Güncelleme:
Florida'da Melissa Kasırgası nedeniyle Jamaika'ya yardım malzemeleri taşımak üzere havalanan küçük bir uçak, kalkıştan hemen sonra bir gölete düştü. Uçaktaki yolcu sayısı henüz belirlenemezken, yetkililer kazanın nedenini araştıracak.

CORAL ABD'nin Florida eyaletinde, Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçak gölete düştü.

Florida'da yetkililer, geçen ay Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri götürmek için eyaletin Broward bölgesinde küçük bir uçağın havalandığını açıkladı.

Yetkililer, uçağın kalkıştan dakikalar sonra aynı bölgedeki bir gölete düştüğünü ifade etti.

Uçaktaki kişi sayısının tam olarak bilinmediğini aktaran yetkililer, aramalarda şu ana kadar kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
