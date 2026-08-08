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FKÖ: Honenu, İsraillilere hukuki ve mali koruma sağlıyor

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FKÖ raporu, aşırı sağcı Honenu kuruluşunun Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere finansal ve hukuki destek verdiğini, bu desteğin ABD ve İsrail'deki bağışlarla finanse edildiğini ve uluslararası toplumun çifte standart uyguladığını belirtiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "Honenu" adlı İsrailli aşırı sağcı hukuk kuruluşunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ve cinayetlere karışan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere doğrudan finansal ve hukuki koruma sağladığını bildirdi.

FKÖ'ye bağlı Toprağı Savunma Ulusal Ofisi tarafından yayımlanan haftalık raporda, "Honenu" isimli kuruluşun faaliyetleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ihlalleri ele alındı.

"Yahudi Yerleşim Yerlerindeki Nefret Sembolleri Daha Fazla Suç İşlemeye Teşvik Ediyor" başlıklı raporda, Honenu'nun Filistinlilere karşı terör eylemleri ve şiddet suçları işleyen aşırı sağcı İsraillilere ücretsiz hukuki savunma, adli takip ve finansal destek sunduğu belirtildi.

Bu desteğin amacının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hesap vermesini engellemek, hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak ve Batı Şeria'daki saldırılarının devamını güvence altına almak olduğu vurgulandı.

Batı dünyasına "çifte standart" tepkisi

Filistin tarafının, İsrail hapishanelerindeki tutuklu ve şehit ailelerine yaptığı ödemeler nedeniyle Batılı ülkelerin ve ABD'nin yaptırım ve baskılarına maruz kaldığı hatırlatılan raporda, bu durumun uluslararası toplumun "çifte standardını" gözler önüne serdiği vurgulandı.

Raporda, "Honenu" kuruluşunun terör ve şiddet suçlarından hüküm giyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ailelerine doğrudan maaş ve ikramiye ödediği, bu yolla sanıkların soruşturmalarda itirafta bulunmamasını ve başkalarının da benzer saldırılar gerçekleştirmesinin teşvik edildiği kaydedildi.

İsrail hükümetinin gözü önünde faaliyet gösteren kuruluşun, hapisteki İsraillilerin eşlerine ve ailelerine düzenli aylık bağladığı, cezaevindeki kişisel hesaplarına para yatırdığı ve çocuklu ailelerin eğitim ile sosyal masraflarını karşıladığı aktarıldı.

Finansmanın kaynağı ABD ve İsrailli zenginler

Kuruluşun milyonlarca şekel toplamak amacıyla internet üzerinden özel bağış kampanyaları düzenlediği bilgisine yer verilen raporda, bu fonların temel olarak ABD ve İsrail'deki aşırı sağcı zenginler ile kuruluşlar tarafından sağlanan "vergiden muaf" bağışlardan oluştuğu vurgulandı.

Ayrıca İsrail hükümetindeki aşırı sağcı unsurların da bu ağa dolaylı koruma ve kolaylık sağladığı belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de söz konusu kuruluşla geçmişten bu yana en yakın ilişkisi bulunan isimlerin başında geldiğine dikkat çekildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen yerinden edildi ve 42 yeni yasa dışı yerleşim kuruldu.

Kaynak: AA
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