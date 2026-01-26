Haberler

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış sonucu bir ağaç, yanındaki bir binaya dayandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi ve güvenlik amaçlı çevre kapatıldı.

AĞAÇ, BİNAYA DAYANDI

İzmir'in Buca ilçesinde Akdoğan Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle yanındaki binaya dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, güvenlik amaçlı ağacın çevresi kapatıldı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

İşte çok konuşulan o pozisyon
Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi

Helallik isteyip Hadise'den özür diledi
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi