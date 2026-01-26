İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış sonucu bir ağaç, yanındaki bir binaya dayandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi ve güvenlik amaçlı çevre kapatıldı.
AĞAÇ, BİNAYA DAYANDI
İzmir'in Buca ilçesinde Akdoğan Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle yanındaki binaya dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, güvenlik amaçlı ağacın çevresi kapatıldı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
