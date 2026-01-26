İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AĞAÇ, BİNAYA DAYANDI

İzmir'in Buca ilçesinde Akdoğan Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle yanındaki binaya dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, güvenlik amaçlı ağacın çevresi kapatıldı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,