Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan 2 sefer ile Gökçeada ve Bozcaada hattında yarınki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 23.00'teki seferler yapılamayacak.

Yarın Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.