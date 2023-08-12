Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde babası ile birlikte kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cesedi morga kaldırılırken, kayıp babayı arama çalışmaları sürüyor.

Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, baba aranıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde babası ile birlikte kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cesedi morga kaldırılırken, kayıp babayı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Necati K. ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 yaşındaki Muhammet K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken, baba Necati K.'yi arama çalışmaları sürüyor.