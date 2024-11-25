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Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

YPG, çok ciddi yapılanıyor. toparlanamadan karargahları ara ara vurulmalı... Özellikle silah depoları tespit edilmeli .

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