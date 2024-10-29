Fırat Kalkan, Anıtkabir Yapraklarıyla Atatürk Portresi Yaptı

ANKARA'da Çankaya Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan (46), Anıtkabir ve çevresine dökülen yaprakları toplayarak, üzerlerine Atatürk portreleri ve silüetleri işledi. Kalkan, yaptığı eserleri 4 Kasım'da sergileyecek.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 2017'den bu yana temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan, parkları süpürürken topladığı yaprakları sanat eserine dönüştürüyor. Kalkan, özellikle sonbaharda topladığı kuru yaprakların üzerine çeşitli figürler işledi. Kalkan, yaprakların yanı sıra yine parklardan topladığı çekirdek kabukları ve ağaç dallarını da kullanarak yaptığı resim ve çeşitli figürlerle 2 sergi açtı. Fırat Kalkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak da Anıtkabir ve çevresindeki yaprakları toplayarak üzerlerine Atatürk portreleri ve silüetleri yaptı. Kalkan, ayrıca Anıtkabir ve Cumhuriyet temalı eserler de üretti. Kalkan, yaptığı eserleri 4 Kasım- 7 Kasım tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Merkezi'nde sergileyecek.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YAKMIŞ OLDUĞU IŞIK, ASLA SÖNMEYECEK'

Fırat Kalkan, Atatürk sevgisinin bir sergi açma fikrine kadar ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Sonbaharda düşen yapraklar ilgimi çekmişti. Yaprak sanatları ile uğraşmaya başladım. Daha önce iki tane sergi açtım. Birisi Kuğulu Park'ta diğeri de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Merkezi'ndeydi. Ardından dünyada bir ilk olsun diye yaprak üzerine dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün portre resmini çizdim ve bu şekilde kendimi geliştirerek ilerlettim. Pek çok fotoğraf çektim. Çektiğim fotoğraflar, yaptığım çalışmalar, sosyal medyada ve birçok yerde sergilendi. Bugün de çok anlamlı bir yerdeyiz. Anıtkabir'den topladığım yapraklarla dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini portre olarak işledim. Yaprak şu an Ata'mızın huzurunda. Malum olan sevgimiz, tutkumuz, Selanik'te açılan bir çift gözle başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yakmış olduğu ışık asla ve asla sönmeyecek. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."