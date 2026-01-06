Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Muş'ta uyuşturucu suçundan araran firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan aramaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Bu kapsamdan, düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.