Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Muş'ta uyuşturucu suçundan aranmakta olan H.A, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. H.A'nın 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Muş'ta uyuşturucu suçundan araran firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan aramaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Bu kapsamdan, düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
