Firari Mahkum Beypazarı'nda Yakalandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan F.B. polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ruhsatsız ev tüfeği de ele geçirildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Polis ekipleri, firari mahkum F.B'nin ilçenin Acısu Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.
F.B'in yakalandığı operasyonda, ruhsatsız ev tüfeği de ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan F.B, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel