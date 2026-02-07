Muğla'da 2 firari hükümlü sahte ehliyetle yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerlerinde sahte ehliyetle ele geçirilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan haklarında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. ve M.G'nin Ortaca ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerin üzerinde sahte ehliyetler ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel