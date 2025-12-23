Hakkari'de kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timince yürütülen çalışma sonucu, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.