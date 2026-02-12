Nevşehir'de 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel