Firari hükümlü Tekirdağ'da yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan şahıslara yönelik koordineli çalışma yaptı.
Çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D, ilçede yakalandı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.