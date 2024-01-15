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Firari hükümlü Tekirdağ'da yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan şahıslara yönelik koordineli çalışma yaptı.

Çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D, ilçede yakalandı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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