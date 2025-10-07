Haberler

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 'kasten öldürme' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 35 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y'yi (40) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
