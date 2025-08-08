Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel