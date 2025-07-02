Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K. jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi (34) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel