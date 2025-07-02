Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K. jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi (34) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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