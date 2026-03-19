Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
Kırşehir'de, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner