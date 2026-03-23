Kayseri'de 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 26 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş., yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 26 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. (32) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün