Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kurdukları denetim noktasında, "karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 7 suçtan kaydı bulunan ve 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan B.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.