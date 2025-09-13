Haberler

Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Bursa'da 9 suçtan aranan ve 19 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A.S, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'da 9 suçtan aranan, 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, tehdit ve hakaret gibi 9 suçtan yakalama kararı, ayrıca 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü A.A.S'yi (47) yakalamak için çalışma başlattı.

A.A.S'nin Ankara Yolu Caddesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.S, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
