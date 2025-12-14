Samsun'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel