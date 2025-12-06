Haberler

Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. yakalandı. Hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama' gibi suçlar olan C.A., 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan C.A'yı (39) yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.