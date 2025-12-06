Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan C.A'yı (39) yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.