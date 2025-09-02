Firari Hükümlü Bafra’da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.U. yakalandı. Emniyet ekipleri, firarilerin yakalanması için yürüttükleri çalışmalarda B.U'yu saklandığı adreste buldu.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.U'yu (27) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel