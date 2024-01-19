Firari Hükümlü, Arkadaşıyla Birlikte Motosiklet Çaldı

ADANA'da, 6 ay önce cezaevinden firar eden Ahmet K. (21), arkadaşı Mahmut E. (20) ile birlikte takip ettikleri Hasan K.'nin sokağa park ettiği motosikleti düz kontak yaparak çalıp, kaçtı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanıp tutuklanan 2 şüpheliden Ahmet K., "Arkadaşımla gezerken motosikleti gördüm ve hoşuma gitti. Sürücüsü eve girince düz kontak yapıp, çaldım" dedi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 'hırsızlık' suçundan girdiği Türkoğlu Cezaevi'nden 6 ay önce firar eden Ahmet K. (21), Adana'daki evine döndü. O günden bu yana firari olarak aranan Ahmet K., mahalleden arkadaşı Mahmut E. (20) ile buluşup, gezintiye çıktı. Şüpheliler sokakta yürürken, motosikletli Hasan K.'yi takip etti. Hasan K., bir süre sonra motosikletini sokağa park edip, evine girdi. Ahmet K., motosikletin gidon kilidini kırıp, düz kontak yaparak motosikleti çalıştırdı. Şüpheliler, çaldıkları motosikletle olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDILAR

Evinden çıkan Hasan K., motosikletinin çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mahallede araştırma yapan ekipler, hırsızlıktan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ahmet K., ifadesinde, "Arkadaşımla gezerken motosikleti gördüm ve hoşuma gitti. Sürücüsü eve girince düz kontak yapıp, çaldım. Daha sonra da kaçtık" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. ile Mahmut E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.