Firari hükümlü Amasya'da yakalandı

AMASYA'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G., yapılan fiziki takip sonucunda Sofular mahallesinde bulunan evinin önünde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.