Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da 46 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı. Şüpheli Mehmet İ., dolandırıcılık, yaralama ve tehdit gibi 30 suçtan aranıyordu.

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Mehmet İ'nin, farklı illerde işlenen "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "yaralama" ve "tehdit" gibi 30 suçtan arandığını belirledi.

Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
